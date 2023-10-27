Премьер Польши: "ПиС" имеет право на попытку сформировать правительство

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что партия "Право и справедливость" имеет право попытаться сформировать правительство, поскольку одержала победу на парламентских выборах.

Об этом он сказал во время визита на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"С таким большим доверием мы имеем право как победители обязанность попытаться сформировать правительство, если, конечно, президент решит доверить нам миссию формирования правительства", – отметил польский премьер.

Впрочем, Моравецкий осознает, в каком сложном положении находится его политсила.

"Избиратели сказали нам: да, ваша партия победила, но вы должны найти общий язык с другими партиями, поэтому мы будем пытаться найти общий язык", – добавил он.

Моравецкий добавил, что есть много партий, и "ПиС" будет пытаться склонить часть из них на свою сторону.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда после консультаций с политическими партиями, которые прошли в новый Сейм, заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных кандидата.

Подавляющее большинство граждан Польши считает, что Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.