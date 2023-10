Глави МЗС Північної Європи і Балтії зустрілися з Кулебою після засідання Ради ЄС у Києві

Після першого в історії засідання Ради ЄС у Києві міністри шести держав Північної Європи і Балтії провели спільну зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

На зустрічі були міністри закордонних справ Данії – Ларс Люкке Расмуссен, Естонії – Маргус Тсахкна, Литви – Габріелюс Ландсбергіс, Фінляндії – Еліна Валтонен, представники МЗС Латвії та Швеції.

Important meeting with some of Ukraine’s Baltic and Nordic friends 🇩🇰@LarsLoekke 🇪🇪@Tsahkna 🇱🇹@GLandsbergis 🇫🇮@ElinaValtonen 🇱🇻@AndrisPelss 🇸🇪@SwedeninUA.



Our shared will to see Ukraine win and justice served remains unfaltering.



Whatever it takes, through thick and thin. pic.twitter.com/7ClWXBzh8s