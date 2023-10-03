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Глави МЗС Північної Європи і Балтії зустрілися з Кулебою після засідання Ради ЄС у Києві

Вівторок, 3 жовтня 2023, 09:25

Після першого в історії засідання Ради ЄС у Києві міністри шести держав Північної Європи і Балтії провели спільну зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою. 

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

На зустрічі були міністри закордонних справ Данії – Ларс Люкке Расмуссен, Естонії – Маргус Тсахкна, Литви – Габріелюс Ландсбергіс, Фінляндії – Еліна Валтонен, представники МЗС Латвії та Швеції. 

"Наше спільне прагнення побачити перемогу України і справедливість залишається незмінним", – зазначив Кулеба. 

Нагадаємо, країни Північної Європи та Балтії мають свій окремий регіональний формат співпраці, відомий як "нордична вісімка", у якому вони координують у тому числі свої кроки щодо підтримки України.

У травні президент України Володимир Зеленський літав до Гельсінкі на спільну зустріч з лідерами Швеції, Норвегії, Данії та Фінляндії, після якого вони виступили зі спільною декларацією.  

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Кулеба Данія Фінляндія Литва