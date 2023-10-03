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Главы МИД Северной Европы и Балтии встретились с Кулебой после заседания Совета ЕС в Киеве

Вторник, 3 октября 2023, 09:25

После первого в истории заседания Совета ЕС в Киеве министры шести государств Северной Европы и Балтии провели совместную встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

На встрече были министры иностранных дел Дании – Ларс Лёкке Расмуссен, Эстонии – Маргус Тсахкна, Литвы – Габриэлюс Ландсбергис, Финляндии – Элина Валтонен, представители МИД Латвии и Швеции. 

"Наше общее стремление увидеть победу Украины и справедливость остается неизменным", – отметил Кулеба.

Напомним, страны Северной Европы и Балтии имеют свой отдельный региональный формат сотрудничества, известный как "нордическая восьмерка", в котором они координируют в том числе свои шаги по поддержке Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский летал в Хельсинки на совместную встречу с лидерами Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии, после которого они выступили с совместной декларацией.

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Кулеба Дания Финляндия Литва