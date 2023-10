Главы МИД Северной Европы и Балтии встретились с Кулебой после заседания Совета ЕС в Киеве

После первого в истории заседания Совета ЕС в Киеве министры шести государств Северной Европы и Балтии провели совместную встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

На встрече были министры иностранных дел Дании – Ларс Лёкке Расмуссен, Эстонии – Маргус Тсахкна, Литвы – Габриэлюс Ландсбергис, Финляндии – Элина Валтонен, представители МИД Латвии и Швеции.

Important meeting with some of Ukraine’s Baltic and Nordic friends 🇩🇰@LarsLoekke 🇪🇪@Tsahkna 🇱🇹@GLandsbergis 🇫🇮@ElinaValtonen 🇱🇻@AndrisPelss 🇸🇪@SwedeninUA.



Our shared will to see Ukraine win and justice served remains unfaltering.



Whatever it takes, through thick and thin. pic.twitter.com/7ClWXBzh8s