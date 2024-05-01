У глави Євроради змінився головний дипломатичний радник

У президента Європейської ради Шарля Мішеля змінився головний дипломатичний радник.

Про це 1 травня повідомила пресслужба Євроради, пише "Європейська правда".

Головною дипрадницею Мішеля стане Магдалена Гроно, яка дотепер працювала старшою радницею глави Євроради з питань зовнішньої політики.

Магдалена Гроно – нова головна дипломатична радниця глави Євроради (праворуч)

Вона замінить на посаді Саймона Мордю, який був обраний заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ і розпочне виконання своїх обов'язків 1 липня.

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До цього він виконає короткострокове завдання Єврокомісії щодо України. Про зміст завдання у релізі не уточнюють.

"Президент Мішель хотів би особисто подякувати Саймону за його професіоналізм, відданість та прихильність справі. Його внесок вплинув на успіхи зовнішньої політики ЄС і був високо оцінений як вдома, так і за кордоном.

Президент Мішель бажає Саймону всього найкращого в його нових починаннях, будучи впевненим у великій доданій вартості, яку він принесе Східній Європі", – йдеться у повідомленні пресслужби Євроради.є

Нагадаємо, нещодавно обранець глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на прибуткову посаду представника малих і середніх підприємств Маркус Піпер вирішив відмовитись від роботи за кілька годин до першого робочого дня через звинувачення у фаворитизмі.