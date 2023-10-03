Чехія запроваджує вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною 

Із середи Чехія запроваджує контроль на кордоні зі Словаччиною через збільшення кількості нелегальних мігрантів.

Про це повідомив у вівторок вранці прем’єр-міністр Петр Фіала у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"З опівночі запроваджуємо вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною. Ми координуємо заходи з Польщею, яка запроваджує подібний контроль, Словаччиною та іншими сусідніми країнами", – зазначив Фіала.

Кількість нелегальних мігрантів до ЄС знову починає зростати, пояснив глава чеського уряду.

"Ми не сприймаємо це легковажно і швидко реагуємо на ситуацію. Завдяки перевіркам ми зможемо ще краще забезпечити безпеку наших громадян. Ми активно боремося насамперед з торговцями людьми", – зазначив Фіала.

Раніше у вівторок Польща оголосила, що запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною на наступні 10 днів і ймовірно, що він буде продовжений і надалі.

Наприкінці вересня міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з нелегальною міграцією.



