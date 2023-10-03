Чехия вводит выборочные проверки на границе со Словакией

Со среды Чехия вводит контроль на границе со Словакией из-за увеличения количества нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил во вторник утром премьер-министр Петр Фиала в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"С полуночи вводим выборочные проверки на границе со Словакией. Мы координируем меры с Польшей, которая вводит подобный контроль, Словакией и другими соседними странами", – отметил Фиала.

Количество нелегальных мигрантов в ЕС снова начинает расти, пояснил глава чешского правительства.

"Мы не воспринимаем это легкомысленно и быстро реагируем на ситуацию. Благодаря проверкам мы сможем еще лучше обеспечить безопасность наших граждан. Мы активно боремся прежде всего с торговцами людьми", – отметил Фиала.

Ранее во вторник Польша объявила, что вводит временный пограничный контроль на границе со Словакией на следующие 10 дней и вероятно, что он будет продлен и в дальнейшем.

В конце сентября министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с нелегальной миграцией.