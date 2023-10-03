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Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна

Вівторок, 3 жовтня 2023, 15:54

Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, коридор для транзиту зерна до балтійських портів був прийнятий і узгоджений, що зменшило тиск на українському кордоні і збільшило його постачання до Африки та інших країн.

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", – зазначив Ландсбергіс.

Раніше стало відомо, що протягом наступних двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону буде перенесено в порт Клайпеди у Литві для всіх аграрних вантажів, які прямують в цей порт.

ЗМІ повідомляли, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом.

Очікують, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна.

Раніше повідомляли, що Польща ще оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів.

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