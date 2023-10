Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна

Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Russia destroys food, Lithuania delivers it.

A corridor for grain transit to Baltic ports has been accepted and agreed, relieving pressure at the Ukrainian border and increasing supply to Africa and beyond. Cooperation gives results! pic.twitter.com/SxHNi6zzr0