Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна

Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Russia destroys food, Lithuania delivers it.

A corridor for grain transit to Baltic ports has been accepted and agreed, relieving pressure at the Ukrainian border and increasing supply to Africa and beyond. Cooperation gives results! pic.twitter.com/SxHNi6zzr0 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 3, 2023

За його словами, коридор для транзиту зерна до балтійських портів був прийнятий і узгоджений, що зменшило тиск на українському кордоні і збільшило його постачання до Африки та інших країн.

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", – зазначив Ландсбергіс.

Раніше стало відомо, що протягом наступних двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону буде перенесено в порт Клайпеди у Литві для всіх аграрних вантажів, які прямують в цей порт.

ЗМІ повідомляли, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом.

Очікують, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна.

Раніше повідомляли, що Польща ще оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів.