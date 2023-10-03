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Литва открыла коридор для транзита украинского зерна

Вторник, 3 октября 2023, 15:54

Литва согласовала коридор для транзита украинского зерна в балтийские порты.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован, что уменьшило давление на украинской границе и увеличило его поставки в Африку и другие страны.

"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет", – отметил Ландсбергис.

Ранее стало известно, что в течение следующих двух дней ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы будет перенесен в порт Клайпеды в Литве для всех аграрных грузов, следующих в этот порт.

СМИ сообщали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующих через Польшу из Украины транзитом.

Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна.

Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров.

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