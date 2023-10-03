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Польща заявила про угоду для перенесення контролю українського зерна в Литву

Вівторок, 3 жовтня 2023, 10:25

Польща заявила, що домовилась про перенесення з польсько-українського кордону перевірок вантажів українського зерна, що йде транзитом через Литву.

Про це у вівторок на брифінгу сказав міністр з питань сільського господарства Польщі Роберт Телус, його цитує RMF 24, пише "Європейська правда".

Телус розповів, що вранці провів онлайн-зустріч зі своїми колегами з України та Литви.

"Ми домовилися про важливе питання. З середи перевірки українського зерна, яке йде транзитом через Литву, переносяться з українсько-польського кордону на литовську територію, в литовський порт" – сказав польський міністр.

Він зазначив, що "це хороша річ у побудові цього транзиту, у побудові цього коридору солідарності, який ми, як Польща, побудували в Європі".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом.

Очікують, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна.

Раніше повідомляли, що Польща ще оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів.

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