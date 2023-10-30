Шольц розповів про нового потенційного імпортера газу для Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що його країна прагне імпортувати природний газ з Нігерії.

Про це Шольц розповів у інтерв’ю, опублікованому в неділю під час його від’їзду з Берліна до Західної Африки, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

"Нігерія має найбільші запаси газу в Африці/ Німецькі компанії зацікавлені в постачанні газу з Нігерії та сподіваються на співпрацю з нігерійськими газовими компаніями", — сказав глава уряду Німеччини нігерійській щоденній газеті The Punch.

Шольц додав, що Німеччина також розглядає "спільні ініціативи з розширення ринку водню", оскільки водень буде відігравати важливу роль у майбутньому.

Зараз Німеччина імпортує велику кількість сирої нафти з Нігерії, але не імпортує газ.

Шольц вирішив приділяти Африці значно більше уваги, ніж німецькі лідери в минулому, прагнучи розширити та диверсифікувати міжнародні відносини країни та зменшити залежність від окремих держав. Це відбулось на тлі надмірної залежності Німеччини від дешевого імпорту російського газу у минулому.

Імпорт російської нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік, падіння склало 99,8%.

У січні цього року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.