Польские пограничники задержали двух украинцев за перевозку нелегалов

Пограничная служба Польши сообщила о задержании двух граждан Украины и гражданина России по подозрению в содействии перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным польских пограничников, 29 октября в Польшу незаконно попасть пытались 94 человека, в том числе граждане Сирии, Сомали и Йемена.

В одном из пунктов пропуска группа мигрантов незаконно пересекла реку Пшевлока, в другом – группа из около 20 человек забросала польские патрули камнями.

"Три человека задержаны за пособничество – двое граждан Украины и гражданин России", – говорится в сообщении пограничной службы Польши в Twitter (X).

W dn.29.10 do🇵🇱próbowały nielegalnie przedostać się z🇧🇾 94 os. https://t.co/0z0iwvjWyT. ob. Syrii, Somalii, Jemenu. #PSGBiałowieża cudzoziemcy pokonali rzekę Przewłokę. #PSGMielnik 20 migrantów atakowało kamieniami 🇵🇱patrole. Za pomocnictwo zatrzymano 3 os. – 2 ob. 🇺🇦 i ob. 🇷🇺. pic.twitter.com/djcbLkhFXd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 30, 2023

Напомним, правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин сообщил, что белорусский пропагандистский аппарат активизировал агрессивную информационную деятельность, направленную против Польши.

По словам Жарина, пропагандистские действия дополняют операцию по дестабилизации границы Польши с помощью искусственно стимулированного миграционного давления.

Сообщалось также, что польские пограничники все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.