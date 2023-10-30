На північному заході Франції очікують шторм з ураганним вітром

Французів попередили про потенційну небезпеку через ураган, що насуває на північний захід країни з Атлантичного океану, сила окремих шквалів може сягати 40 м/с.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Метеорологічне відомство повідомило, що шторм "Сіаран" спершу досягне найзахіднішого регіону Бретань ввечері у середу, а у четвер накриє усю північно-західну прибережну територію Франції.

"З вечора середи і до середини дня у четвер очікуються сильні шквали вітру: 100-110 км/год (близько 28-30 м/с) в глибині суходолу та 120-140 км/год (33-38 м/с) на узбережжі у Бретані й Ла-Манші, місцями – з силою до 150 км/год (41 м/с) ", – йдеться у попередженні.

Перед проходженням урагану очікують дуже велике падіння атмосферного тиску, що означає дуже руйнівну силу шторму після того, а також ймовірність підняття моря вище звичайного рівня.

Оскільки листя з дерев ще не опало і нещодавно у цих регіонах були дощі, зростає ризик того, що вітер буде ламати їх і виривати з коренем.

Нагадаємо, Північ Європи потерпала від негоди також минулими вихідними, у Британії загинули троє людей.