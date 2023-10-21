Північ Європи продовжує потерпати від негоди, у Британії троє загиблих

Держави на півночі Європи протягом п’ятниці продовжували давати раду штормовому вітру й підтопленням, які настали слідом за зливами, негода, за прогнозами синоптиків, триватиме й на вихідних.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агенції АР.

Штормові вітри, як очікується, будуть найсильнішими у східній частині данського півострова Ютландія та на данських островах у Балтійському морі. Але негода зачепить північну частину Британських островів, південь Швеції та Норвегії, а також північ Німеччини.

Найбільше збитків шторм завдав на сході Шотландії, де протягом останніх кількох днів підтвердили загибель трьох людей – двох віднесло течією, ще один врізався в дерево, кермуючи фургоном.

Фото: АР

Шторм "Бабет", як його охрестили шотландські метеорологи, вже приніс понад місячну норму опадів у найбільш постраждалих регіонах країни. У п'ятницю пориви вітру перевищували 100 км/год, через що були закриті кілька основних ділянок доріг і залізничних маршрутів, а також скасували низку авіарейсів.

На півдні Данії, за прогнозами синоптиків, рівень води в кількох місцях перевищить 100-літню норму. Негода підтопила ділянки доріг у низинних районах і повалила дерева. Жителів одного з населених пунктів Ютландії закликали негайно евакуюватись.

Фото: АР

У Німеччині в містах Фленсбург, Кіль і Вісмар на узбережжі Балтійського моря підопило деякі вулиці й площі, повалені дерева спричинили перебої в роботі залізниці. На німецькому узбережжі Північного моря натомість сильний вітер призвів до дуже низького рівня води, через що скасували деякі поромні рейси.

Фото: АР

У сусідній Швеції метеорологи попередили про ризик масштабних повеней, які можуть спричинити обмеження доступу до автомобільних доріг і залізниць уздовж південного узбережжя.

У норвезькому Бергені – другому за величиною місті країни – закрили міст, скасували поромні переправи й відклали або скасували низку авіарейсів.

Напередодні прогнозувалось, що шторм "Бабет" найсильніше вдарить по східній частині Данії та її островах у Балтійському морі. Британські острови, південь Швеції, північ Німеччини та частини Норвегії також перебувають на його шляху.