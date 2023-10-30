На северо-западе Франции ожидают шторм с ураганным ветром

Французов предупредили о потенциальной опасности из-за урагана, надвигающегося на северо-запад страны с Атлантического океана, сила отдельных шквалов может достигать 40 м/с.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Метеорологическое ведомство сообщило, что шторм "Сиаран" сначала достигнет западного региона Бретань вечером в среду, а в четверг накроет всю северо-западную прибрежную территорию Франции.

"С вечера среды и до середины дня в четверг ожидаются сильные шквалы ветра: 100-110 км/ч (около 28-30 м/с) в глубине суши и 120-140 км/ч (33-38 м/с) на побережье в Бретани и Ла-Манше, местами – с силой до 150 км/ч (41 м/с)", – говорится в предупреждении.

Перед прохождением урагана ожидают очень большое падение атмосферного давления, что означает очень разрушительную силу шторма после того, а также вероятность поднятия моря выше обычного уровня.

Поскольку листья с деревьев еще не опали и недавно в этих регионах были дожди, возрастает риск того, что ветер будет ломать их и вырывать с корнем.

Напомним, Север Европы страдал от непогоды также в минувшие выходные, в Британии погибли три человека.