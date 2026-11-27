Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув у Київ вранці у п’ятницю, 27 листопада.

Про це він повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Після прибуття до Києва Берсе наголосив, що справедливий і тривалий мир для України "має ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права".

фото з соцмережі Х алена берсе

За його словами, протягом наступних двох днів він проведе зустрічі з керівництвом України, щоб "просунути роботу Ради Європи в напрямку досягнення цієї мети".

Нещодавно Комітет міністрів Ради Європи затвердив новий План дій для України на 2027–2030 роки "Демократична безпека для України" із загальним орієнтовним бюджетом у 70 млн євро.

На початку листопада Берсе висловив солідарність з Україною на тлі смертоносної російської атаки авіабомбами школи у Комишувасі Запорізької області.