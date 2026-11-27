Група міжнародних експертів встановила, що низка помилок під час заходу на посадку стала причиною Смоленської катастрофи – авіатрощі літака Ту-154М, в якій загинули 96 осіб, зокрема президент Польщі Лех Качинський.

Про це йдеться у висновку міжнародної групи експертів, результати якого оприлюднила Національна прокуратура Польщі, повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Як повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, з висновків експертів випливає, що кінцевий захід на посадку літака Ту-154М розпочався занадто пізно, через що він втрачав висоту швидше, ніж мав би. Замість приблизно п’яти метрів на секунду літак опускався зі швидкістю від семи до дев’яти метрів на секунду.

Також було встановлено, що екіпаж мав неправильну інформацію про фактичну висоту літака. Приблизно за хвилину до катастрофи було змінено налаштування одного з висотомірів, внаслідок чого він показував висоту приблизно на 150 метрів більшу, ніж було насправді.

Експерти визнали особливо важливою обставиною те, що літак продовжував знижуватися нижче 120 метрів, незважаючи на те, що пілоти не бачили злітно-посадкової смуги. За існуючих погодних умов літак мав би перервати захід на посадку та знову піднятися в повітря.

Тим часом бортова система попереджала екіпаж про небезпечне наближення до землі. Приблизно за 20 секунд до катастрофи спрацювала сигналізація найвищого рівня, що вимагала негайної реакції. Попри це рішення про припинення посадки було прийнято занадто пізно.

Окрім безпосередніх причин катастрофи, міжнародна група експертів вказала на чотири фактори, які могли сприяти трагедії. Йдеться про дії російських авіадиспетчерів, організацію роботи підрозділу, відповідального за рейс, вибору аеропорту та ситуації в кабіні літака.

Як повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, російські диспетчери неодноразово запевняли екіпаж, що літак перебуває на правильному курсі та висоті. На думку експертів, ця інформація була недостовірною. Диспетчери також не наказали припинити посадку в потрібний момент.

Експерти також звернули увагу на недофінансування, недостатню підготовку та кадрові нестачі у 36-му Спеціальному полку транспортної авіації, який відповідав за організацію польоту.

Ще одним фактором став вибір аеродрому "Смоленськ-Північний", який було закрито як військову базу в листопаді 2009 року і тимчасово відновлено для обслуговування рейсів. Об’єкт не мав системи точного наведення, через що пілоти мусили самостійно контролювати висоту під час заходу на посадку.

Експерти також вказали на недотримання правил, що діють у кабіні пілотів під час посадки. В останні хвилини польоту туди заходила особа, яка вела розмови, не пов’язані з виконуваним маневром, що могло відволікати пілотів.

Водночас міжнародна група експертів виключила, що причиною Смоленської катастрофи була технічна несправність літака або вибух. На записах з бортових самописів не було виявлено звуків, що відповідають вибуху. Крім того, характер пошкоджень літака вказував на те, що вони виникли внаслідок зіткнення з перешкодами, а потім – удару літака об землю.

Результати досліджень, проведених різними методами, привели до висновків, які виключають вибух як причину катастрофи.

Міжнародна група експертів була сформована Національною прокуратурою у 2019 році. Її завданням було підготувати комплексний висновок щодо обставин, причин та перебігу Смоленської катастрофи.

Як відомо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М зазнав катастрофи біля аеродрому "Північний" під Смоленськом, внаслідок чого загинуло 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський та його дружина Марія, вищі військові командири і останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качоровський.

За словами польської сторони, Росія ігнорує запити Польщі щодо уламків президентського літака, що розбився під Смоленськом.

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