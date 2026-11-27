У Сербії консервативний науковець Радомир Саїчич, академік та професор-хімік з Белградського університету, буде балотуватися від "Студентського списку" на посаду президента під час виборів наступного місяця.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 65-річний Саїчич у п’ятницю, 27 листопада, отримав підтримку політичної групи "Студентський список", яка наразі контролює більшість у парламенті.

Саїчич здобув популярність під час майже дворічних інтенсивних антиурядових протестів проти влади експрезидента Александара Вучича, очолюваних студентами університетів.

Очікується, що Саїчич, який наразі є депутатом, відмовиться від свого місця в парламенті, щоб балотуватися на посаду президента на виборах 27 грудня.

17 листопада "Студентський список" вперше оприлюднив свою офіційну програму – у ній йдеться про курс на вступ до ЄС та про збереження добрих стосунків з Росією.

Раніше у "Студентському списку", який здобув перемогу на парламентських виборах в Сербії, заявили, що планують провести референдум щодо вступу до ЄС.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.