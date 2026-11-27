Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про зміни до податкового законодавства, який передбачав підвищення порогу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зі 120 тисяч до 130 тисяч злотих, запровадження нової податкової ставки та збільшення податку на прибуток для найбільших компаній.

Про це пише Business Insider, передає "Європейська правда".

Польський президент заявив, що не підпише документ, який передбачає запровадження ставки ПДФО у розмірі 24%, зміну податкових порогів і підвищення корпоративного податку для найбільших компаній із 19% до 22%.

Як зазначається, таке його рішення є несприятливим для приблизно 3,5 мільйона найманих працівників і вигідним для близько 50 тисяч підприємців. Ця поправка мала на меті допомогти тим, хто потрапляє під податковий поріг (120 тисяч злотих) і зобов’язаний сплачувати податок за ставкою 32%. З іншого боку, ті, хто сплачує фіксований податок, та найбільші компанії мали б зазнати збитків.

Ветована поправка до законів про ПДФО, податок на прибуток підприємств та єдиний податок, серед іншого, передбачала:

підвищення першої податкової шкали з 120 тисяч до 130 тисяч злотих;

запровадження нового порогу для доходів у діапазоні від понад 130 тисяч до 150 тисяч злотих зі ставкою 24%. Доходи, що перевищують 150 тисяч злотих, мали й надалі оподатковуватися за ставкою 32%;

ставка солідарного збору, який сплачують фізичні особи з доходами понад 1 млн злотих, мала зрости з 4% до 5%. За даними за 2024 рік, цей збір сплачують 39 тисяч осіб;

підвищення ставки податку на прибуток підприємств – з 19% до 22% – для компаній, чий дохід у попередньому році перевищив 50 млн євро;

зниження порогу доходу для права на вибір паушального оподаткування з 2 млн євро до 250 тисяч євро.

"Це законопроєкт, який підвищує податки для одних і знижує їх для невеликої частини платників податків. Уряд подає цю реформу як полегшення для середнього класу. Водночас вона не охоплює 9 із 10 платників податків. Зниження стосується менше ніж 10% тих, хто подає декларації за податковою шкалою", – сказав Навроцький.

Нещодавно президент Польщі наклав вето на урядовий законопроєкт про впровадження європейського Закону про цифрові послуги (DSA).

У червні писали, що Польща планує протягом наступного десятиліття зібрати 18 мільярдів злотих шляхом підвищення акцизів на алкоголь, на тлі того як уряд шукає нові джерела фінансування для системи державної охорони здоров’я, яка переживає труднощі.