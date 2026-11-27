Попри повномасштабну війну Росії проти України система багаторівневого врядування загалом продовжує працювати ефективно. Такий висновок містить нещодавній звіт Єврокомісії за 2026 рік. Водночас Брюссель констатує, що для просування до членства в ЄС реформа децентралізації має демонструвати відчутні практичні результати, спрямовані на посилення спроможності громад відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування.

На жаль, децентралізація поступово стає показовим прикладом розриву між політичним декларуванням і практичним втіленням.

Про те, через що прогрес реформ у цій сфері залишається обмеженим і як покращити ситуацію, читайте в статті керівника напрямку аналізу політик та досліджень ГО "Центр спільних дій" Євгена Мартинюка Децентралізація на паузі: чому Україні недостатньо лише ухвалювати закони і чого вимагає ЄС. Далі – стислий її виклад.

Прогрес реформ у сфері децентралізації залишається обмеженим насамперед через три невирішені питання державного устрою, а також через повільну розбудову регіональної політики за стандартами ЄС.

Перше – відсутність остаточно ухваленого розмежування повноважень між різними рівнями влади. Відповідний закон досі не ухвалили. Зареєстрований ще в січні 2026 року урядовий законопроєкт пройшов у квітні перше читання – і на тому поки що все.

Друге – недостатні законодавчі гарантії фінансової автономії громад. Нині 64% податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) зараховують до місцевих бюджетів – однак Єврокомісія вказує на потребу внести зміни до законодавства для створення надійного механізму гарантування фінансової автономії на місцях.

Третя проблема – відсутність законодавчо визначених механізмів відновлення місцевого самоврядування після завершення воєнного стану, оскільки закон визначає лише строк припинення діяльності військових адміністрацій (ВА), але не встановлює порядку відновлення повноцінного самоврядування.

Це питання безпосередньо пов'язане з діяльністю військових адміністрацій.

Їхня кількість у громадах за звітний рік зросла. Саме співіснування ВА і місцевої влади в умовах воєнного стану створює сьогодні найбільш очевидні ризики для автономії громад. Зокрема, через ризик дублювання управлінських функцій і конфліктів між керівниками, надмірного втручання в місцеве бюджетування.

Втім, звіт Єврокомісії розглядає децентралізацію значно ширше за баланс повноважень у воєнний час.

Брюссель дивиться на питання крізь призму готовності регіонів і громад до майбутньої політики згуртованості ЄС за переговорним розділом 22 "Регіональна політика та координація структурних інструментів".

Це один із ключових блоків права Євросоюзу (acquis). Він визначає правила управління структурними та інвестиційними фондами ЄС, що спрямовані на скорочення економічного розриву між регіонами.

Кошти політики згуртованості (одна з найбільших статей видатків бюджету ЄС) розподіляють за принципом "спільного управління" між Єврокомісією та державами-членами. Тож їх отримання напряму залежить від того, чи здатні центральні відомства, області й громади прозоро планувати проєкти, контролювати витрати та дотримуватися європейських стандартів закупівель і довкілля.

За розділом 22 Україна має "певний рівень підготовки" та за звітний рік досягла лише "обмеженого прогресу".

Темпи реформи сповільнила урядова реорганізація у липні 2026 року.

Водночас зберігаються розриви у стратегічному плануванні та фінансуванні регіонального розвитку. На практиці національні, регіональні й місцеві документи планування недостатньо узгоджені між собою.

Аналіз звіту Єврокомісії показує, що для перетворення формального прогресу децентралізації на стійку євроінтеграційну систему врядування в Україні у наступному році критично важливо реалізувати п'ять кроків.

Докладно про це – в матеріалі Євгена Мартинюка Децентралізація на паузі: чому Україні недостатньо лише ухвалювати закони і чого вимагає ЄС.