Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що попри несприятливі результати передвиборчих опитувань його Соціалістичній партії вдасться здобути більшість на дострокових парламентських виборах 29 листопада.

Заяву очільника іспанського уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Незважаючи на законодавчу заборону на оприлюднення результатів опитувань громадської думки, лідер соціалістів оголосив, що, згідно з внутрішніми даними, його партія набере найбільшу кількість голосів, що дозволить йому забезпечити собі переобрання за підтримки менших лівих союзників.

"Я не можу уявити, щоб ми програли", – сказав Санчес.

Він додав, що виборці лівих поглядів дедалі активніше мобілізуються, щоб масово прийти на вибори.

Однак майже всі опитування, оприлюднені до початку дії заборони, свідчили про явну перевагу потенційної коаліції між консервативною Народною партією та ультраправою партією Vox.

Партії мали намір провести свої заключні мітинги у п’ятницю ввечері: соціалісти та їхній лівий союзник "Широкий фронт" обрали Мадрид для своїх заходів, тоді як Народна партія (PP) та Vox – відповідно Севілью та Валенсію.

Напередодні голосування іспанці дотримуються "дня тиші". Агітація, мітинги та політична реклама заборонені, щоб виборці могли зважити свій вибір перед тим, як вирушити на виборчі дільниці.

Нагадаємо, 29 листопада в Іспанії відбудуться вибори. Згідно з результатами опитувань, опублікованими в понеділок, опозиційна Народна партія (PP) і ультраправа Vox мають значні шанси здобути більшість у парламенті, що допоможе їм сформувати новий уряд, незважаючи на нещодавнє посилення позицій керівної Соціалістичної партії (PSOE).

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