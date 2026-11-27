Виділення щонайменше 5% ВВП на оборону буде необхідним протягом десятиліття, а можливо, й довше, заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр у п’ятницю в ефірі радіо LRT.

Каунас вказав, що держава зобов’язана витрачати на розвиток армії не менше 5%.

"Насправді нам потрібно, можливо, 5,5% або навіть більше, але ми розуміємо можливості Литви… Ми інвестуємо, закуповуємо нову техніку, розвиваємо дивізію, протиповітряну оборону, морську та прикордонну охорону. Для цього потрібні інвестиції, які мають перетворитися на нові замовлення та договори, що зараз і відбувається", – сказав він.

За словами міністра, без належного фінансування Литва не може укладати нові контракти.

"Коли ми завершимо формування дивізії, системи ППО та морської охорони, можливо, до 2035 або 2040 року фінансування можна буде трохи скоротити, оскільки знадобиться лише підтримка. На сьогодні ми не можемо дозволити собі таку розкіш, і не менше 5% має виділятися на розвиток литовської армії", – додав він.

Наступного року уряд пропонує виділити на оборону рівно 5% ВВП або понад 4,8 млрд євро.

Цього року обсяг фінансування в євро був аналогічним, але його відсоткове співвідношення до розміру економіки виявилося вищим – близько 5,38% ВВП.

Нагадаємо, європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив проти бюджетної пропозиції глави Євроради Антоніу Кошти, яка передбачає скорочення оборонних видатків на 30%.

Кубілюс раніше закликав країни ЄС зберегти високий рівень видатків на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, інакше це призведе до затримок у розбудові військового потенціалу блоку.