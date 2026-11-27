Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у п’ятницю підписав розпорядження про продовження дії другого рівня тривоги по всій території країни, а також на об’єктах залізничної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Урядового центру безпеки Польщі.

Відповідно до розпоряджень прем'єр-міністра, усі поточні рівні тривоги залишатимуться чинними до кінця лютого 2027 року.

Зокрема, по всій країні продовжить діяти другий рівень тривоги під назвою BRAVO, який запроваджують у разі виникнення підвищеної та передбачуваної загрози теракту.

У разі активації рівня BRAVO йдеться, зокрема, про обов’язок носіння довгоствольної зброї та куленепробивних жилетів поліцією, Прикордонною службою та Військовою жандармерією. Також відбуваються перевірки транспортних засобів, осіб та громадських будівель у районах, що перебувають під загрозою, або забезпечення персоналу на випадок терористичних подій.

Рівень BRAVO також продовжуватиме діяти і в кіберпросторі. Він запроваджується у разі підвищеної загрози кібератак та інших кіберінцидентів. Його впровадження вимагає посиленого моніторингу безпеки ІТ-систем державного управління та критичної інфраструктури. Установи зобов'язані, серед іншого, посилити операційний контроль систем та швидко реагувати на потенційні кібератаки.

Туск також розпорядився продовжити другий рівень тривоги BRAVO щодо польської енергетичної інфраструктури, розташованої за межами Польщі.

Водночас прем’єр продовжив дію третього рівня тривоги CHARLIE на ділянках залізничних ліній, що перебувають під управлінням операторів Polskie Linie Kolejowe та Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Цей захід передбачає, серед іншого, цілодобове чергування персоналу, відповідального за активацію антитерористичних процедур, посилений нагляд за об'єктами та обмежений доступ до охоронюваних зон. Служби та менеджери об'єктів залізничної інфраструктури також зобов'язані проводити детальні перевірки транспортних засобів, людей та вантажів.

Вперше Польща запровадила рівень тривоги CHARLIE для своєї залізничної інфраструктури у листопаді 2025 року через диверсії на залізниці.

Спецслужби вважають цілеспрямованою диверсією інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном, де було підірвано колію.

Польська прокуратура висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України – Олександру К. та Євгену І., які наразі перебувають у Білорусі.

Згодом польська прокуратура висунула звинувачення третій людині – Володимиру Б. – у зв'язку з диверсією на залізниці.