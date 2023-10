У Португалії затримали російськомовного туриста, який у ресторані переплутав "гранат" з "гранатою"

У Португалії поліція затримала російськомовного туриста, який переплутав португальські слова "гранат" і "граната", коли замовляв напій у Лісабоні.

Про це йдеться у публікації видання The Telegraph, пише "Європейська правда".

36-річний російськомовний чоловік з Азербайджану опинився в наручниках і був оточений озброєною поліцією після того, як мовний додаток запропонував йому неправильний переклад фруктового соку, який він намагався замовити.

За даними португальської газети Correio da Manhã, турист за допомогою свого телефону переклав російське слово "гранат", а потім написав речення португальською, щоб персонал ресторану в районі Кайш-ду-Содре міг зрозуміти його замовлення.

Але офіціант прочитав неточний переклад як погрозу. Злякавшись, ніби клієнт каже, що у нього є граната, офіціант викликав поліцію.

Згідно з відео, знятим на автостоянці біля ресторану, туристу наказали лягти обличчям на землю на вулиці. П’ятеро озброєних поліцейських підійшли до нього та знерухомили його, взявши його руки в кайданки.

Cais do Sodré – Magrebino do Azerbaijão com passaporte israelita ameaça lançar uma granada dentro do restaurante Portugália, usando uma aplicação de tradução. Após falar com o MP e a PJ, o magrebino foi libertado.https://t.co/lIZSqshnNl pic.twitter.com/2SX1Sawsmd