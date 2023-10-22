Бельгія оголосила заходи у відповідь на теракт в Брюсселі

Федеральний уряд Бельгії оголосив про п’ять короткострокових заходів після теракту в Брюсселі 16 жовтня, в результаті якого загинули двоє громадян Швеції.

Про це заявив у неділю на брифінгу прем’єр-міністр Александр Де Кроо, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У п'ятницю міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн подав у відставку, взявши на себе відповідальність за те, що прокурори Брюсселя не вжили заходів за запитом Тунісу минулого року щодо екстрадиції виконавця теракту Абдесалама Лассуеда. Лассуед був убитий бельгійською поліцією після нападу 16 жовтня.

Прокурор Брюсселя Тім Де Вольф звинуватив у невиконанні запиту про екстрадицію брак кадрів у своєму офісі. "Це допомагає пояснити хід подій, але не є виправданням. Суспільство не отримало того, на що мало право", – сказав він у неділю.

Згідно з новими заходами, про які оголосив глава уряду, прокуратура в Брюсселі отримає п’ять додаткових помічників прокурорів. Крім того, федеральна судова поліція в Брюсселі буде посилена 50 співробітниками, а залізнична поліція отримає 25 додаткових співробітників.

Щоб покращити заходи з розвідки та безпеки, двом комітетам, які контролюють служби розвідки та поліції, також буде запропоновано проаналізувати, чи є процедури безпеки достатніми з огляду на обсяг інформації.

Також буде посилено обмін інформацією між імміграційною службою, поліцією та судовою системою. Ці служби продовжуватимуть аналізувати події, що передували нападу в Брюсселі.

Ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, яка виявилась ісламістським терактом. Як стало відомо, нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ.

Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами.

Вранці 17 жовтня підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.