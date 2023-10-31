Остін і Блінкен спробують переконати Конгрес схвалити об’єднану допомогу Україні та Ізраїлю

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін спробують у вівторок переконати американських законодавців, що в інтересах країни схвалити запит президента Байдена на 106 млрд доларів для підтримки України, Ізраїлю та безпеки кордонів Сполучених Штатів.

Блінкен та Остін дадуть свідчення комітету з асигнувань американського Сенату щодо запиту Байдена, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Стверджуючи, що підтримка американських партнерів є життєво важливою для національної безпеки, Байден запросив у Конгресу схвалити для України подальшу допомогу на суму 61,4 млрд доларів.

Байден також попросив 14,3 млрд доларів для Ізраїлю, 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу – в тому числі для Ізраїлю та Гази – 13,6 млрд доларів на безпеку кордону США, 4 млрд доларів на військову допомогу та державне фінансування для протидії регіональним зусиллям Китаю в Азії.

Шлях подальшої реалізації плану фінансування Байдена виглядає невизначеним. Демократи і багато республіканців у Сенаті, де більшість мають демократи, підтримують стратегію Байдена щодо об’єднання допомоги Україні з підтримкою Ізраїлю.

Але республіканці, які очолюють Палату представників, виступають проти об’єднання двох питань. Опитування громадської думки показують, що громадська підтримка допомоги Україні зменшується, і багато республіканців, особливо ті, хто найбільше підтримує колишнього президента Дональда Трампа, виступають проти цього.

У понеділок республіканці у Палаті представників представили законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів окремо від України.

Новообраний спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон минулого тижня заявив, що хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід розглядати прискіпливіше.