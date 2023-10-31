Остин и Блинкен попытаются убедить Конгресс одобрить объединенную помощь Украине и Израилю

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин попытаются во вторник убедить американских законодателей, что в интересах страны одобрить запрос президента Байдена на 106 млрд долларов для поддержки Украины, Израиля и безопасности границ Соединенных Штатов.

Блинкен и Остин дадут показания комитету по ассигнованиям американского Сената по запросу Байдена, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Утверждая, что поддержка американских партнеров жизненно важна для национальной безопасности, Байден запросил у Конгресса одобрить для Украины дальнейшую помощь на сумму 61,4 млрд долларов.

Байден также попросил 14,3 млрд долларов для Израиля, 9 млрд долларов на гуманитарную помощь – в том числе для Израиля и Газы – 13,6 млрд долларов на безопасность границы США, 4 млрд долларов на военную помощь и государственное финансирование для противодействия региональным усилиям Китая в Азии.

Путь дальнейшей реализации плана финансирования Байдена выглядит неопределенным. Демократы и многие республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, поддерживают стратегию Байдена по объединению помощи Украине с поддержкой Израиля.

Но республиканцы, возглавляющие Палату представителей, выступают против объединения двух вопросов. Опросы общественного мнения показывают, что общественная поддержка помощи Украине уменьшается, и многие республиканцы, особенно те, кто больше поддерживает бывшего президента Дональда Трампа, выступают против этого.

В понедельник республиканцы в Палате представителей представили законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов отдельно от Украины.

Новоизбранный спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате по отдельности. По его словам, помощь, оказываемую Киеву, следует рассматривать более тщательно.