Лідер республіканців у Сенаті агітує за швидке схвалення допомоги Україні

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл продовжив виступати за швидке схвалення допомоги Україні попри те, що у його власній партії пропонують спершу розглядати у Конгресі окрему підтримку Ізраїлю.

Про це Макконнелл сказав, виступаючи на заході в понеділок у Кентуккі, його цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і створити реальні наслідки для тиранів, які тероризували народ України та Ізраїлю. І прямо зараз у Сенату є шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це", – сказав Макконнелл.

"Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку", – додав він.

Макконнелл пов’язав агресію проти Ізраїлю та України.

"Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не лише тест для України. Це тест для Сполучених Штатів і для вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", – заявив республіканець.

Макконнелл виступив проти членів власної партії, які не підтримують подальшу допомогу Україні.

"Дехто каже, що наша підтримка України відбувається за рахунок більш важливих пріоритетів. Але, як я кажу щоразу, коли у мене є шанс, це хибний вибір… Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до імперії фактично пошириться на НАТО, підвищуючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас", – додав законодавець.

Нагадаємо, республіканці в Палаті представників США представили окремий законопроєкт про підтримку Ізраїлю, незважаючи на запит президента Джо Байдена на 106 млрд доларів, що об’єднував допомогу Ізраїлю та Україні.

Новообраний спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід затверджувати прискіпливіше.