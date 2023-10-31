У Франції завчасно скасовують залізничні рейси на півночі через сильний шторм

У четвер у п’яти регіонах на півночі Франції не курсуватимуть електрички у зв’язку з сильним штормом, що має накрити країну з вечора середи.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Компанія-оператор залізниці SNCF повідомила, що 2 листопада "задля безпеки пасажирів і персоналу" скасовує регіональні потяги (TER) у всіх північно-західних регіонах країни: Бретані, Нормандії, Пеї-Де-Ля-Луар та Сантр-Валь-Де-Луар, О-Де-Франс.

Перебої з рухом можливі і наступного дня, якщо доведеться усувати завдані штормом пошкодження.

Шторм "Сіаран" сформувався біля берегів Північної Америки і зараз перетинає Атлантичний океан. У середу циклон досягне Британських островів, а надвечір – території Франції.

Метеорологічне агентство допустило оголошення І рівня небезпеки через сильний вітер на першу половину дня 2 листопада, поки без уточнень, яких департаментів це може стосуватися.

Шквали вітру на узбережжі місцями можуть сягати понад 40 м/с.

Британців також закликали врахувати можливі ризики негоди. В окремих районах на півдні Англії оголошено помаранчевий рівень попередження.