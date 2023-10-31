Во Франции заранее отменяют поезда на севере из-за сильного шторма
В четверг в пяти регионах на севере Франции не будут курсировать электрички в связи с сильным штормом, который должен накрыть страну с вечера среды.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Компания-оператор железной дороги SNCF сообщила, что 2 ноября "для безопасности пассажиров и персонала" отменяет региональные поезда (TER) во всех северо-западных регионах страны: Бретани, Нормандии, Пеи-Де-Ля-Луар и Сантр-Валь-Де-Луар, О-Де-Франс.
Перебои с движением возможны и на следующий день, если придется устранять нанесенные штормом повреждения.
Шторм "Сиаран" сформировался у берегов Северной Америки и сейчас пересекает Атлантический океан. В среду циклон достигнет Британских островов, а к вечеру – территории Франции.
Метеорологическое агентство допустило объявление І уровня опасности из-за сильного ветра на первую половину дня 2 ноября, пока без уточнений, каких департаментов это может касаться.
Шквалы ветра на побережье местами могут достигать более 40 м/с.
Британцев также призвали учесть возможные риски непогоды. В отдельных районах на юге Англии объявлен оранжевый уровень предупреждения.