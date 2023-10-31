ЗМІ: Дуда визначиться з кандидатурою прем'єра Польщі після обрання спікера Сейму

Польський президент Анджей Дуда має намір вручити мандат на формування уряду вже після обрання спікера Сейму, що станеться не раніше середини листопада.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, пише "Європейська правда".

За даними джерел, Дуда, який має повноваження номінувати кандидатуру прем’єр-міністра після парламентських виборів, хоче спершу побачити, хто саме має парламентську більшість у Сеймі.

Це, за словами соратників президента Польщі, мають показати результати першого парламентського голосування – за обрання спікера.

"Найімовірніше, вони покажуть, що більшість мають "Платформа", "Ліві", "Польща 2050" і Польська селянська партія. Таким чином, президент буде змушений визнати, що лише Дональд Туск має стабільну підтримку", – йдеться у публікації.

Через два тижні після парламентських виборів досі невідомо, кому президент Польщі доручить формування уряду. Минулого тижня Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем’єр-міністра – Матеуш Моравецький і Дональд Туск.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.