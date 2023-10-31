СМИ: Дуда определится с кандидатурой премьера Польши после избрания спикера Сейма

Польский президент Анджей Дуда намерен вручить мандат на формирование правительства уже после избрания спикера Сейма, что произойдет не раньше середины ноября.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, пишет "Европейская правда".

По данным источников, Дуда, который имеет полномочия номинировать кандидатуру премьер-министра после парламентских выборов, хочет сначала увидеть, кто именно имеет парламентское большинство в Сейме.

Это, по словам соратников президента Польши, должны показать результаты первого парламентского голосования – за избрание спикера.

"Скорее всего, они покажут, что большинство имеют "Платформа", "Левые", "Польша 2050" и Польская крестьянская партия. Таким образом, президент будет вынужден признать, что только Дональд Туск имеет стабильную поддержку", – говорится в публикации.

Через две недели после парламентских выборов неизвестно, кому президент Польши поручит формирование правительства. На прошлой неделе Дуда заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – Матеуш Моравецкий и Дональд Туск.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.