Україна просить Польщу не допустити блокування кордону польськими перевізниками

Україна спрямувала Польщі дипломатичну ноту з проханням не допустити анонсованого перевізниками блокування кордону.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це сказав посол України у Польщі Василь Зварич.

"Посольство і генеральне консульство України перебувають у постійному контакті з Мінінфраструктури Польщі та підкарпатським і люблінським воєводами. Крім того, посольство звернулося з офіційною нотою до МЗС Польщі з проханням вжити заходів для недопущення блокування чи обмеження руху через українсько-польський кордон", – прокоментував Василь Зварич.

Посол наголосив, що анонсований польськими перевізниками протест з блокуванням кордону зашкодить інтересам України та Польщі і є недоречним в умовах війни.

"Ми сподіваємося, що польська влада зуміє досягти порозуміння з потенційними протестувальниками, щоб уникнути блокування кордону. Адже такі погрози протестувальників блокувати рух в пунктах пропуску зовсім не допомагають іміджу Польщі, а також тим польським підприємцям, які беруть участь чи мають намір брати участь у проєктах з відбудови України", – зазначив Василь Зварич.

Нагадаємо, польські перевізники пригрозили з 3 листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Польські перевізники вимагають: повернути українським перевізникам дозволи; посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ; неможливості реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС; окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур; отримати доступ до системи "Шлях".

Український уряд звернувся до Мінінфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Єврокомісії з проханням провести обговорення через наміри польських перевізників блокувати пункти перетину кордону.