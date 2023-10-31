Украина просит Польшу не допустить блокирования границы польскими перевозчиками

Украина направила Польше дипломатическую ноту с просьбой не допустить анонсированного перевозчиками блокирования границы.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом сказал посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Посольство и генеральное консульство Украины находятся в постоянном контакте с Мининфраструктуры Польши и Подкарпатским и Люблинским воеводами. Кроме того, посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры для недопущения блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу", – прокомментировал Василий Зварич.

Посол подчеркнул, что анонсированный польскими перевозчиками протест с блокированием границы повредит интересам Украины и Польши и является неуместным в условиях войны.

"Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими, чтобы избежать блокирования границы. Ведь такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины", – отметил Василий Зварич.

Напомним, польские перевозчики пригрозили с 3 ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Польские перевозчики требуют: вернуть режим разрешений для украинских перевозчиков; ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ; невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС; отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС; отдельную очередь на всех границах для пустых фур; получить доступ к системе "Шлях".

Украинское правительство обратилось к Мининфраструктуры Польши и Директорату по вопросам мобильности Еврокомиссии с просьбой провести обсуждение из-за намерений польских перевозчиков блокировать пункты пересечения границы.