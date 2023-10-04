Україна та Швеція почнуть двосторонні переговори про "гарантії безпеки" – Кулеба

Міністри закордонних справ України та Швеції Дмитро Кулеба й Тобіас Білльстрьом у середу домовились розпочати двосторонні переговори для укладання угоди про так звані гарантії безпеки на основі декларації "Групи семи".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X).

"Під час розмови я з Тобіасом Білльстрьомом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7", – написав міністр.

Він додав, що обговорив зі шведським колегою європейську інтеграцію України, зокрема роботу над початком переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.

During our call, @TobiasBillstrom and I agreed to begin talks on a bilateral 🇺🇦🇸🇪agreement on security guarantees following G7 Vilnius Declaration. We also discussed Ukraine’s European integration. Working together on the path to opening Ukraine’s EU accession talks this year. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 4, 2023

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою.

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