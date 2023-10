Україна та Швеція почнуть двосторонні переговори про "гарантії безпеки" – Кулеба

Міністри закордонних справ України та Швеції Дмитро Кулеба й Тобіас Білльстрьом у середу домовились розпочати двосторонні переговори для укладання угоди про так звані гарантії безпеки на основі декларації "Групи семи".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X).

"Під час розмови я з Тобіасом Білльстрьомом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7", – написав міністр.

Він додав, що обговорив зі шведським колегою європейську інтеграцію України, зокрема роботу над початком переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.

During our call, @TobiasBillstrom and I agreed to begin talks on a bilateral 🇺🇦🇸🇪agreement on security guarantees following G7 Vilnius Declaration. We also discussed Ukraine’s European integration. Working together on the path to opening Ukraine’s EU accession talks this year.