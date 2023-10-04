Министры иностранных дел Украины и Швеции Дмитрий Кулеба и Тобиас Билльстрём в среду договорились начать двусторонние переговоры для заключения соглашения о так называемых гарантиях безопасности на основе декларации "Группы семи".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

"Во время разговора мы с Тобиасом Билльстрёмом договорились начать переговоры по двустороннему украинско-шведскому соглашению о гарантиях безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7", – написал министр.

Он добавил, что обсудил со шведским коллегой европейскую интеграцию Украины, в частности работу над началом переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

During our call, @TobiasBillstrom and I agreed to begin talks on a bilateral 🇺🇦🇸🇪agreement on security guarantees following G7 Vilnius Declaration. We also discussed Ukraine’s European integration. Working together on the path to opening Ukraine’s EU accession talks this year. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 4, 2023

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Около 30 стран уже присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой.

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