Министры иностранных дел Украины и Швеции Дмитрий Кулеба и Тобиас Билльстрём в среду договорились начать двусторонние переговоры для заключения соглашения о так называемых гарантиях безопасности на основе декларации "Группы семи".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

"Во время разговора мы с Тобиасом Билльстрёмом договорились начать переговоры по двустороннему украинско-шведскому соглашению о гарантиях безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7", – написал министр.

Он добавил, что обсудил со шведским коллегой европейскую интеграцию Украины, в частности работу над началом переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

During our call, @TobiasBillstrom and I agreed to begin talks on a bilateral 🇺🇦🇸🇪agreement on security guarantees following G7 Vilnius Declaration. We also discussed Ukraine’s European integration. Working together on the path to opening Ukraine’s EU accession talks this year.