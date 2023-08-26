Україна почала переговори зі ще однією державою про двосторонні "гарантії безпеки"

Канада стала третьою державою, із якою Україна в п’ятницю розпочала переговори про двосторонню угоду щодо довгострокових безпекових зобов’язань.

Про це в п’ятницю ввечері повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Перший раунд переговорів із Канадою про так звані гарантії безпеки, передбачені спільною декларацією лідерів країн "Групи семи", провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

На Банковій не уточнили подробиць розмов, але зазначили, що майбутні двосторонні "гарантії безпеки" зроблять Україну "більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО".

Протягом серпня Україна також розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

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