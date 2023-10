Зеленский на первой встрече с Пашиняном обсудил ситуацию на Южном Кавказе

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что произошла на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).

По его словам, они обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Зеленский отметил, что Киев заинтересован в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.

During our first-ever meeting, Armenian Prime Minister @NikolPashinyan and I focused on the security situation in the South Caucasus. Ukraine is interested in the region’s stability and friendly relations with its nations. We also discussed our bilateral cooperation and… pic.twitter.com/xtOB2XvXsl