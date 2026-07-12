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ЗМІ розповіли обставини смерті сенатора Грема

Новини — Неділя, 12 липня 2026, 12:06 — Ірина Кутєлєва

Американські ЗМІ отримали доступ до записів поліцейського радіо, які проливають світло на деякі обставини смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Про це повідомив телеканал NBC News, інформує "Європейська правда".

Згідно з записами поліцейського радіо, які отримав телеканал, екстрені служби прибули до будинку політика у Вашингтоні після повідомлення про зупинку серця.

Фотографії з місця подій, проаналізовані NBC News, показують, як парамедики виносять людину на ношах з будинку Грема до швидкої допомоги, що чекала на місці.

На місці також перебували поліцейські машини та пожежні автомобілі.

Один із провідних співробітників Грема повідомив NBC News рано вранці в неділю, що до своєї смерті у сенатора не спостерігалося жодних ознак нездужання.

У неділю він мав виступити в програмі NBC News "Meet the Press".

Раніше стало відомо, що сенатор Грем помер внаслідок короткої та раптової хвороби.

При цьому варто зазначити, що 10 липня сенатор перебував з візитом в Україні, в ході якого  зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Сенатор говорив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.  

Він також відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення. 

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США
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