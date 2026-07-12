Через спеку у Франції деякі міста скасували феєрверки до Дня взяття Бастилії

Через нову хвилю спеки, яка охопила Францію, у країні скоротили роботу деяких туристичних пам’яток та скасували феєрверки до Дня взяття Бастилії у низці міст.

Про це повідомляє France24, передає "Європейська правда".

У неділю, 12 липня, для 37 департаментів Франції діє "червоний" рівень попередження про екстремальну спеку. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов, яке може спровокувати поширення лісових пожеж.

Майже всі інші департаменти країни перебувають під "помаранчевим" рівнем небезпеки, за винятком приблизно десяти департаментів на південному сході та острова Корсика.

Згідно з показниками, опублікованими Метеорологічною службою Франції, у суботу, 11 липня, о 17:00 стовпчик термометра досяг 40,2°C у Сен-Лоран-дю-Пап (Ардеш), 38,8°C у Сен-Жироні (Ар'єж) та 38,6°C у Сенті (Приморська Шаранта). У Парижі температура наблизилася до 37°C.

По всій Франції багато міст скасували традиційні феєрверки, заплановані на національне свято – День взяття Бастилії, який відзначають 14 липня.

У зв’язку зі спекою Ейфелева вежа у суботу та неділю перенесла свій час закриття на 16:00 замість 00:45. Цей приклад наслідували два найвідоміші музеї французької столиці – Лувр та Орсе.

У Парижі було скасовано бали пожежників, які традиційно організовувалися в казармах 13 та 14 липня, а також спортивні заходи, заплановані на відкритому повітрі або в приміщеннях без кондиціонерів.

Повідомлялося, що на тлі нової хвилі спеки французький уряд активував екстрений план, а президент Емманюель Макрон закликав бути особливо обережними з вогнем на тлі підвищеної пожежної небезпеки.

Писали також, що від початку сезону лісових пожеж 2026 року у Франції у зв’язку з ними затримали 32 осіб.

Тим часом в Іспанії взяли під контроль смертоносну лісову пожежу в Лос-Гальярдос, яка призвела до загибелі щонайменше 12 осіб.