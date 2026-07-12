Сікорський: у Росії нема ресурсів для нападу на Польщу, але вони щось готують

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що Росії бракує засобів, щоб зараз атакувати Польщу, втім Москва може вдатися до провокацій проти країни.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті Il Messaggero, передає "Європейська правда".

Глава МЗС заявив, що Польща не відчуває паніки щодо Росії, але серйозно ставиться до погроз з Москви.

"Занепокоєння є, бо Путін напав на Україну, ґрунтуючись на оптимістичних і цілком хибних оцінках. Він спричинив величезні людські страждання та серйозні економічні збитки по всій Європі, ухваливши це божевільне й злочинне рішення про вторгнення в Україну. Тому ми не можемо виключати, що, хоч він і не здатен перемогти, він все одно може ухвалити ще одне подібне рішення", – сказав Сікорський.

Міністр коментував інформацію британської газети The Telegraph про те, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про можливу збройну провокацію Росії проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО". Посадовець сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але "новина походить з авторитетного видання, тож, ймовірно, вона правдива".

Він висловив сподівання, що викриття намірів Росії змусить її відмовитися від цих планів.

"Саме тому ми надсилаємо росіянам сигнал: ми знаємо, що вони щось готують, так само як це було перед вторгненням в Україну. І, заздалегідь викриваючи їхні наміри, я сподіваюся, що нам вдасться переконати їх відмовитися від своєї агресивної позиції", – додав посадовець.

Водночас Сікорський впевнений, що Москва не має достатньо ресурсу для нападу на Польщу.

"Коли росіяни нам погрожують, ми сприймаємо ці погрози серйозно. Але сьогодні Путін не має засобів, щоб напасти на нас: щонайбільше він може спробувати влаштувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося завоювати Донбас після майже тринадцяти років спроб", – наголосив глава польського МЗС.

Разом з тим Сікорський висловлював думку, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про побоювання щодо можливої російської провокації, метою якої є "випробувати рішучість НАТО".

Перед цим латвійська розвідка також повідомила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.