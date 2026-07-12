ЗМІ дізнались, що обговорюватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" в Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 13 липня, прийматиме у Парижі лідерів країн "коаліції рішучих"; на зустрічі вони обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.

Про це стало відомо виданню Euronews, пише "Європейська правда".

Франція прийматиме зустріч "коаліції рішучих" напередодні святкувань Дня Бастилії 14 липня, яку відвідають щонайменше 25 глав держав або урядів для обговорення підтримки України.

Очікується, що до зустрічі такого формату доєднаються дві нові країни – Молдова та Північна Македонія.

У Парижі союзники прагнуть зміцнити "оновлене відчуття єдності та співпраці на підтримку України", яке було підтверджено на нещодавньому саміті G7 в Ев’яні та на саміті НАТО в Анкарі, де країни Альянсу зобов'язалися надати Києву 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році.

Мета полягає в тому, щоб показати, що партнери продовжують підтримувати Україну, і що Москва не може покладатися на втому європейців від війни, зазначив радник французького президента.

Лідери "коаліції рішучих" зосередяться на співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензій на виробництво Patriot в Україні. Вони також обговорять створення системи протиракетної оборони.

Щодо гарантій безпеки для України у разі гіпотетичного припинення вогню, в Єлисейському палаці заявляють, що плани розгортання багатонаціональних сил "готові". Однак вони можуть коригуватися з огляду на те, що перспектива припинення бойових дій все ще видається далекою.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Парижі як у понеділок, так і у вівторок. 14 липня Зеленський відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові.

Цьогорічний військовий парад на День взяття Бастилії стане останнім для президента Макрона перед тим, як він залишить посаду, і надасть йому можливість підкреслити політичну підтримку України.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасниць "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.