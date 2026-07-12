Кілька сотень людей евакуювали через підозрілу автівку в передмісті Парижа 

У суботу, 11 липня, з міста Сарсель, що у передмісті Парижа, евакуювали 300 людей після повідомлення про підозрілий автомобіль, у якому було знайдено зброю.

Про це повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

У суботу ввечері, близько 21:30, бригада по боротьбі зі злочинністю була викликана розвідувальними службами для перевірки покинутого автомобіля, розташованого на вулиці Анрі Дюнан у Сарселі. Автомобіль знаходився поблизу кінотеатру, ресторанів та синагоги міста.

Підозріла знахідка призвела до евакуації майже 300 осіб з прилеглих районів. Під час обшуку правоохоронці виявили в авто зброю.

"Було вжито низку заходів, відповідні прокуратури проводять розслідування. У салоні автомобіля було виявлено довгоствольну зброю, бойову зброю", – заявив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.

На місці інциденту було встановлено периметр безпеки, туди направили групу саперів. Міністр підтвердив, що було розпочато судове розслідування за участю поліції провінції Валь-д'Уаз та спеціалізованих розвідувальних служб.

Правоохоронці поки не встановили мотиви та особи можливих підозрюваних.

Джерела в поліції повідомили ЗМІ про побоювання, що знайдена зброя могла бути використана проти єврейської громади міста.

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8 липня внаслідок нападу в гімназії у Шонгау неподалік Мюнхена постраждали дві 13-річні учениці – дівчата отримали ножові поранення.