Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, який відбувається в четвер.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За словами Зеленського, Україна майже виконала сім рекомендацій Єврокомісії та буде готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу цього року.

I met with @EP_President Roberta Metsola to thank @Europarl_EN for supporting Ukraine.



We have almost completed the seven EC recommendations and will be ready to open EU accession talks this year.



We also discussed further sanctions and steps to counter Russian propaganda. pic.twitter.com/nYmg5hi0SB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Президент України зазначив, що вони також обговорили подальші санкції та кроки для протидії російській пропаганді. Глава держави подякував за підтримку України.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року.

Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів, такої позиції дотримується Португалія.

Українська влада стверджує, що готова завершити свою частину роботи для вступу якнайшвидше. Прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що Київ хоче покласти "на стіл звіт про те, що ми готові", через два роки.

Разом з тим він підкреслив, що після цього схвалення рішення про вступ України забере час.

Читайте про те, чому розширення ЄС після його реформи може бути "пасткою" для України.