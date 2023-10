Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, який відбувається в четвер.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За словами Зеленського, Україна майже виконала сім рекомендацій Єврокомісії та буде готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу цього року.

I met with @EP_President Roberta Metsola to thank @Europarl_EN for supporting Ukraine.



We have almost completed the seven EC recommendations and will be ready to open EU accession talks this year.



We also discussed further sanctions and steps to counter Russian propaganda. pic.twitter.com/nYmg5hi0SB