Укр Рус Eng

Зеленський – президентці Європарламенту: Готові почати переговори про вступ до ЄС цьогоріч

Відео
Четвер, 5 жовтня 2023, 19:53

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, який відбувається в четвер.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За словами Зеленського, Україна майже виконала сім рекомендацій Єврокомісії та буде готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу цього року.

Президент України зазначив, що вони також обговорили подальші санкції та кроки для протидії російській пропаганді. Глава держави подякував за підтримку України.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року.

Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів, такої позиції дотримується Португалія.

Українська влада стверджує, що готова завершити свою частину роботи для вступу якнайшвидше. Прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що Київ хоче покласти "на стіл звіт про те, що ми готові", через два роки. 

Разом з тим він підкреслив, що після цього схвалення рішення про вступ України забере час. 

Читайте про те, чому розширення ЄС після його реформи може бути "пасткою" для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Зеленський Вступ до ЄС