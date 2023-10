Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой на полях саммита Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада, который проходит в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).

По словам Зеленского, Украина почти выполнила семь рекомендаций Еврокомиссии и будет готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз в этом году.

I met with @EP_President Roberta Metsola to thank @Europarl_EN for supporting Ukraine.



We have almost completed the seven EC recommendations and will be ready to open EU accession talks this year.



We also discussed further sanctions and steps to counter Russian propaganda. pic.twitter.com/nYmg5hi0SB