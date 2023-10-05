Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой на полях саммита Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада, который проходит в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).

По словам Зеленского, Украина почти выполнила семь рекомендаций Еврокомиссии и будет готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз в этом году.

I met with @EP_President Roberta Metsola to thank @Europarl_EN for supporting Ukraine.



We have almost completed the seven EC recommendations and will be ready to open EU accession talks this year.



We also discussed further sanctions and steps to counter Russian propaganda. pic.twitter.com/nYmg5hi0SB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Президент Украины отметил, что они также обсудили дальнейшие санкции и шаги для противодействия российской пропаганде. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года.

Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов, такой позиции придерживается Португалия.

Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для вступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы", через два года.

Вместе с тем он подчеркнул, что после этого принятие решения о вступлении Украины займет время.

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