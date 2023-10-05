Глава МЗС Польщі про удар по Харківщині: РФ треба якнайшвидше зупинити

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прокоментував російський удар по селу Гроза Харківської області, в результаті якого загинула 51 цивільна людина.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Росію треба якнайшвидше зупинити та притягнути до відповідальності за всі свої варварські дії", – зазначив Рау.

"Віддаю шану загиблим і співчуваю їхнім родинам", – резюмував міністр закордонних справ Польщі.

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень. Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар уже засудили генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, британський посол Мартін Гарріс і президент Естонії Алар Каріс.