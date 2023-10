МЗС Австрії викликало посла Росії через обстріл Грози

До МЗС Австрії викликали посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе у селі Гроза на Харківщині.

Про це міністерство повідомило у Twitter (Х), пише "Європейська правда.

"Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – заявило міністерство.

Russia’s Ambassador in Vienna was just summoned because of yesterday’s heinous rocket attack on a village in Kharkiv Oblast, claiming dozens of innocent lives. Attacks on civilians are a war crime. Those responsible must be held accountable. https://t.co/NMdN1hAtZq