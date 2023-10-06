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МЗС Австрії викликало посла Росії через обстріл Грози

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:16

До МЗС Австрії викликали посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе у селі Гроза на Харківщині. 

Про це міністерство повідомило у Twitter (Х), пише "Європейська правда.

"Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – заявило міністерство. 

Напередодні МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права" Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України. 

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес після масової загибелі цивільних у Грозі закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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