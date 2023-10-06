МЗС Австрії викликало посла Росії через обстріл Грози

До МЗС Австрії викликали посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе у селі Гроза на Харківщині.

Про це міністерство повідомило у Twitter (Х), пише "Європейська правда.

"Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – заявило міністерство.

Russia’s Ambassador in Vienna was just summoned because of yesterday’s heinous rocket attack on a village in Kharkiv Oblast, claiming dozens of innocent lives. Attacks on civilians are a war crime. Those responsible must be held accountable. https://t.co/NMdN1hAtZq — MFA Austria (@MFA_Austria) October 6, 2023

Напередодні МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права" Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України.

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес після масової загибелі цивільних у Грозі закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.