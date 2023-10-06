Укр Рус Eng

Кулеба про удари РФ на Харківщині: якщо допомогу Україні послабити, таких злочинів стане більше

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 12:04

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Кулеба нагадав, що у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня від ракетного удару по магазину-кафе загинули щонайменш 52 осіб, серед яких дитина, а внаслідок ранкового удару РФ по Харкову 6 жовтня загинула ще одна дитина

"Обидва ці звірства – доказ того, що глобальна підтримка України має зберегтися і збільшитися. Якщо послабити її, результатом буде тільки більше таких воєнних злочинів", – наголосив Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, на загибель понад 50 людей у Грозі відреагували ЄС та багато окремих держав Європи, а також США.

Глава МЗС Польщі після удару наголосив, що Росію потрібно якнайшвидше зупинити і притягти до відповідальності.

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, також 5 жовтня Європол долучився до міжнародної спільної слідчої групи (JIT), що розслідує воєнні злочини РФ в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Кулеба