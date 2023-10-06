Кулеба про удари РФ на Харківщині: якщо допомогу Україні послабити, таких злочинів стане більше

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Кулеба нагадав, що у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня від ракетного удару по магазину-кафе загинули щонайменш 52 осіб, серед яких дитина, а внаслідок ранкового удару РФ по Харкову 6 жовтня загинула ще одна дитина.

Russian terrorist strike on Hroza yesterday killed at least 52, including a kid. Its strike on Kharkiv today killed one more child. Both atrocities prove that global support for Ukraine must be sustained and increased. Weakening it would only result in more war crimes like this. pic.twitter.com/dJV0PbkQ3M — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 6, 2023

"Обидва ці звірства – доказ того, що глобальна підтримка України має зберегтися і збільшитися. Якщо послабити її, результатом буде тільки більше таких воєнних злочинів", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, на загибель понад 50 людей у Грозі відреагували ЄС та багато окремих держав Європи, а також США.

Глава МЗС Польщі після удару наголосив, що Росію потрібно якнайшвидше зупинити і притягти до відповідальності.

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, також 5 жовтня Європол долучився до міжнародної спільної слідчої групи (JIT), що розслідує воєнні злочини РФ в Україні.