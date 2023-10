МИД Австрии вызвал посла России из-за обстрела Грозы

В МИД Австрии вызвали посла России в связи с ракетным ударом по кафе в селе Гроза на Харьковщине.

Об этом министерство сообщило в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Посла России в Вене только что вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население – это военное преступление. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – заявило министерство.

Russia’s Ambassador in Vienna was just summoned because of yesterday’s heinous rocket attack on a village in Kharkiv Oblast, claiming dozens of innocent lives. Attacks on civilians are a war crime. Those responsible must be held accountable. https://t.co/NMdN1hAtZq