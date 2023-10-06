Між Польщею й Нідерландами спалахнув скандал через затримання польських футболістів

Міністерство закордонних справ Польщі в п’ятницю викликало посла Нідерландів у зв’язку із затриманням двох польських футболістів після матчу між варшавською "Легією" та нідерландським "АЗ Алкмар" у місті Алкмар.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації RMF FM.

Матчу "Легії" проти "АЗ Алкмар", який відбувся в четвер у межах групового етапу Ліги Конференцій, завершився з рахунком 0:1 на користь господарів. Після цього нідерландська поліція затримала двох футболістів "Легії" Радована Панкова і Жозуе Пескейру.

Правоохоронці повідомили, що польських гравців затримали за нібито напад на співробітників "АЗ Алкмар" "до такої міри, що знадобилася медична допомога", й підкреслили, що їх підозрюють у скоєнні "серйозних кримінальних злочинів".

Польські ЗМІ водночас подають дещо іншу версію подій. Служба безпеки стадіону, де відбувався матч "Легії" проти "АЗ Алкмар", не дозволила варшавській команді виїхати до того, як стадіон покинуть уболівальники. Причому нідерландські футболісти нібито змогли це зробити. Почалася бійка, в результаті якої Пескейру і Панкова і затримали.

Польське агентство РАР неофіційно дізналося, що Жозуе вже звільнили з-під варти, в той час як щодо Панкова такого рішення ще не ухвалено. Обидва футболісти, за неофіційною інформацією, вже дали свідчення.

Інцидент вийшов на дипломатичний рівень після того, як прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький публічно попросив МЗС країни розслідувати випадок і гарантувати, що "до польських гравців і фанатів ставляться відповідно до закону".

Bardzo niepokojące doniesienia z Alkmaar. Poleciłem @MSZ_RP pilne działania dyplomatyczne w celu weryfikacji wydarzeń z nocy.

Polscy zawodnicy i kibice muszą być traktowani zgodnie z prawem. Nie ma zgody na jego łamanie. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 6, 2023

Пізніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський повідомив про виклик посла Нідерландів Дафни Бергсма "у зв'язку з достовірною, дуже тривожною інформацією про дискримінаційні дії нідерландських служб щодо польських громадян".

"Немає жодної згоди з боку уряду Республіки Польща на дискримінацію наших громадян. Відповідальні за це повинні понести відповідальність. Ми розраховуємо на співпрацю компетентних органів Королівства Нідерландів у цій справі", – заявив він.

За даними RMF FM, Моравецький також обговорював інцидент зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте.

Глава польського уряду стверджував, що Нідерланди повинні дозволити допомогу польського консула. Він також попросив проаналізувати весь інцидент, оскільки, за його словами, версії польських і нідерландських служб суттєво відрізняються.