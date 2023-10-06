Между Польшей и Нидерландами вспыхнул скандал из-за задержания польских футболистов

Министерство иностранных дел Польши в пятницу вызвало посла Нидерландов в связи с задержанием двух польских футболистов после матча между варшавской "Легией" и нидерландским "АЗ Алкмар" в городе Алкмар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации RMF FM.

Матча "Легии" против "АЗ Алкмар", который состоялся в четверг в рамках группового этапа Лиги Конференций, завершился со счетом 0:1 в пользу хозяев. После этого нидерландская полиция задержала двух футболистов "Легии" Радована Панкова и Жозуэ Пескейру.

Правоохранители сообщили, что польских игроков задержали за якобы нападение на сотрудников "АЗ Алкмар" "до такой степени, что понадобилась медицинская помощь", и подчеркнули, что их подозревают в совершении "серьезных уголовных преступлений".

Польские СМИ в то же время подают несколько иную версию событий. Служба безопасности стадиона, где проходил матч "Легии" против "АЗ Алкмар", не позволила варшавской команде выехать до того, как стадион покинут болельщики. Причем нидерландские футболисты якобы смогли это сделать. Началась драка, в результате которой Пескейру и Панкова и задержали.

Польское агентство РАР неофициально узнало, что Жозуэ уже освободили из-под стражи, в то время как в отношении Панкова такого решения еще не принято. Оба футболиста, по неофициальной информации, уже дали показания.

Инцидент вышел на дипломатический уровень после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично попросил МИД страны расследовать случай и гарантировать, что "к польским игрокам и фанатам относятся в соответствии с законом".

Bardzo niepokojące doniesienia z Alkmaar. Poleciłem @MSZ_RP pilne działania dyplomatyczne w celu weryfikacji wydarzeń z nocy.

Polscy zawodnicy i kibice muszą być traktowani zgodnie z prawem. Nie ma zgody na jego łamanie. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 6, 2023

Позже заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил о вызове посла Нидерландов Дафны Бергсма "в связи с достоверной, очень тревожной информацией о дискриминационных действиях нидерландских служб в отношении польских граждан".

"Нет никакого согласия со стороны правительства Республики Польша на дискриминацию наших граждан. Ответственные за это должны понести ответственность. Мы рассчитываем на сотрудничество компетентных органов Королевства Нидерландов в этом деле", – заявил он.

По данным RMF FM, Моравецкий также обсуждал инцидент со своим нидерландским коллегой Марком Рютте.

Глава польского правительства утверждал, что Нидерланды должны разрешить помощь польского консула. Он также попросил проанализировать весь инцидент, поскольку, по его словам, версии польских и нидерландских служб существенно отличаются.